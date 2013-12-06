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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 21:44 BJT

表格：美国10月个人所得较前月下跌0.1%，不及预估

路透12月6日 - 美国商务部周五公布：

* 美国10月PCE物价指数较上年同期上升0.7%

* 10月个人所得较前月减少0.1%(预估为增加0.3%)

* 10月个人消费支出(PCE)物价指数较前月持平(预估为 )

* 10月核心PCE物价指数较上年同期上升1.1%

* 10月核心PCE物价指数较前月上升0.1%(预估为上升0.1%)

* 10月个人支出较前月增加0.3%(预估为增加0.2%)

以下为具体数据：

未经通胀调整：

10月 9月 8月 7月

个人所得 -0.1 0.5 0.5 0.2

个人支出 0.1 0.4 0.6 -0.3

储蓄率(%) 4.8 5.2 5.0 4.8

经通胀调整：

个人支出 0.3 0.1 0.2 持平

耐用品 0.8 -1.4 1.7 0.3

非耐用品 0.7 0.6 -0.4 0.5

服务 0.1 0.2 0.1 -0.2

可支配收入 -0.2 0.4 0.5 0.2

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

10月 9月 8月 7月

较前月变动：

PCE物价指数 持平 0.1 0.1 0.1

核心PCE物价指数 0.1 0.1 0.1 0.1

较上年同期变动：

PCE物价指数 0.7 0.9 1.1 1.3

核心PCE物价指数 1.1 1.2 1.2 1.1

个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)

(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)

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