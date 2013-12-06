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债券 | 2013年 12月 6日 星期五 22:40 BJT

《即时观点》美国11月非农就业岗位大增20.3万，失业率降至五年低点

ITG研究销售及交易部主管兼董事总经理MICHAEL MARRALE

我的观点是，通胀数据将决定缩减购债政策。我认为美联储不会在通胀仍在低位的情况下匆忙采取大胆行动。一些强劲的就业数据并不意味着经济已走出困境。

“短期来看，这是好消息...好消息一出就是卖出的时候，这是股市交易之道。不过我不认为，一个月后再回头看我们会说，‘这是市场的关键点’。从现在到年底，市场的势头通常会非常强劲。”

市场反应：

股市：美国股指期货扩大涨幅，后有所回落

债市：美国公债价格走低，收益率攀升

汇市：美元兑日圆和欧元走强 (完) (编译 徐文焰/洪曦; 审校 王洋/母红)

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