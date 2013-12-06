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市场报道 | 2013年 12月 6日 星期五 23:05 BJT

美国热股：推特准备通过合作使无上网功能的手机用户能使用其服务

路透12月6日 - 推特 试图与一家位于新加坡的新创企业U2opia Mobile联手，使那些手机不具备上网功能的新兴市场用户能使用推特服务。

推特周五盘初下跌0.75%，报45.28美元。(完)

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