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亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 22:55 BJT

美国热股：淡水河谷计划出售旗下煤矿资源，股价上涨

路透12月6日 - 巴西淡水河谷 周四表示，计划出售煤炭业务的15-25%股权，其中包括在澳洲和莫桑比克的项目和矿产。包括煤炭买家在内的潜在合作伙伴都已表达出了兴趣。

淡水河谷周五盘初上扬1.19%，报15.28美元。(完)

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