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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 23:00 BJT

表格：汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数初值为82.5，远超预期

路透12月6日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数初值为82.5(路透调查预估为76)，为7月来最高，11月终值为75.1

* 汤森路透/密西根大学美国12月消费者现况指数初值为97.9(路透调查预估为90.0)，为7月来最高，11月终值为88.0

* 汤森路透/密西根大学美国12月消费者预期指数初值为72.7(路透调查预估为68.0)，为8月来最高，11月终值为66.8

以下为详细数据:

12月初值 11月终值 10月 9月 8月 7月

信心指数 82.5 75.1 73.2 77.5 82.1 85.1

现况指数 97.9 88.0 89.9 92.6 95.2 98.6

预期指数 72.7 66.8 62.5 67.8 73.7 76.5

一年通胀预期 3.0 2.9 3.0 3.3 3.0 3.1

五年通胀预期 2.8 2.9 2.8 3.0 2.9 2.8(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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