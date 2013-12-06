版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 7日 星期六 04:05 BJT

美国数据：10月消费者信贷增加181.9亿美元，预估为增长145亿美元

路透华盛顿12月6日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布，10月美国消费者信贷增幅为五个月最大，为第四季消费者支出的积极迹象。

美联储数据显示，10月消费者信贷增加182亿美元，至3.08万亿美元。

路透向分析师的调查显示，预期10月消费者信贷增长145亿美元。9月消费者信贷上修为增加162.9亿美元。

反映信用卡使用情况的10月循环信贷攀升43亿美元，包括汽车贷款和学生贷款在内的非循环信贷在10月增加139亿美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐