中国财政：企业年金、职业年金计入个人部分明年起不缴纳所得税--财政部

路透北京12月7日 - 中国财政部称，将实施企业年金、职业年金个人所得税递延纳税优惠政策。个人根据国家有关政策规定缴付的年金个人缴费部分，在不超过本人缴费工资计税基数的4%标准内的部分，暂从个人当期的应纳税所得额中扣除。但缴费工资基数不得超过上一年度当地社会平均工资的3倍。

周五晚间刊登在中国财政部网站上的新闻稿称，财政部、人社会部和国家税总联合下发《关于企业年金、职业年金个人所得税有关问题的通知》，自明年1月1日起，企业和事业单位根据国家有关政策规定的办法和标准，为在本单位任职或者受雇的全体职工缴付的企业年金或职业年金单位缴费部分，在计入个人账户时，个人暂不缴纳个人所得税。

“年金基金投资运营收益分配计入个人账户时，个人暂不缴纳个人所得税。”通知称。

通知要求，企业年金个人缴费工资计税基数为本人上一年度月平均工资。月平均工资超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资300%以上的部分，不计入个人缴费工资计税基数。 职业年金个人缴费工资计税基数为职工岗位工资和薪级工资之和。职工岗位工资和薪级工资之和超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资300%以上的部分，不计入个人缴费工资计税基数。

华创证券最新发布的研究报告认为，通知出台意在为养老金并轨做准备，职业年金是重点。中国的养老保障体系正在开启市场化、多元化的系统性重构。

报告预计改革路线图包括：通过免税优惠鼓励发展职业年金、企业年金，为第一支柱并轨创造条件；启动机关事业单位养老度与城镇职工养老保险并轨，降低社保缴费率；建立国民基础养老金，实现基础养老金的全国统筹及市场化运作；推出个人商业养老保险税收优惠。

十八届三中全会公布的《决定》要求，建立更加公平可持续的社会保障制度。制定实施免税、延期征税等优惠政策，加快发展企业年金、职业年金、商业保险，构建多层次社会保障体系。

“中国养老保障体系的重构将为资产管理行业带来新的蓝海。”华创证券报告称。

报告认为，机关事业单位建立职业年金，如果按照12%的提取比例，每年新增约3,000亿元人民币左右；目前企业年金参与率极低，预计税优会撬动年金规模增加300亿元左右；未来基础养老金采取社保理事会的市场化运作模式（41%的市场运作），将新增8,500亿元进入资产管理行业。

全国人力资源和社会保障部副部长胡晓义此前表示，去年企业年金加权平均收益率达5.68%。截至去年底，建立企业年金的企业达5.47万家，积累基金4,821亿元，基金规模年均增长超过30%。（完）

欲知更多详情，请点选财政部网站（here） (发稿 谢衡; 审校 毕晓雯)