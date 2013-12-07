中国金融：交易商协会聘北金所董事长为副秘书长，入主后者或成定局

路透北京12月7日 - 中国银行间市场交易商协会最新聘任北京金融资产交易所董事长熊焰为该协会副秘书长。业内人士认为，这表明此前传闻的交易商协会将入主北京金交所或成定局。

交易商协会是包括银行间债券市场、同业拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场在内的银行间市场的自律组织，其业务主管部门为中国人民银行。交易商协会入主北金所，有望令后者成为一家全国性金融资产交易平台。

刊登在交易商协会网站上的新闻稿称，日前在交易商协会第三届常务理事会第八次会议、第二届理事会第四次会议上通过了《关于聘任熊焰为协会副秘书长的议案》等议案。

北金所是目前全国规模最大的金融资产交易所，此前与工商银行 、中国银行 、农业银行、民生银行 等国有大行和股份制银行均签署了战略合作协议，在委托债权交易和不良资产处置等方面展开合作。

今年10月，农业银行 有超100亿元人民币不良资产在北京金融资产交易所推介。

但根据银监会最新要求，委托债权交易恐涉嫌违规，而北金所此前推出的私募股权二级市场发展联盟，以及信托二级市场均开展不是很顺利。

业内人士认为，若交易商协会入主北金所，那北金所将不再是一家地方性金融资产交易所，业务将实现转型。而长远看，北金所将与各合作方在规范的前提下持续发展。