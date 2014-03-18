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债券 | 2014年 3月 18日 星期二 15:08 BJT

瑞士经济：政府认为经济将在未来两年发力增长

路透苏黎世3月18日 - 瑞士政府周二确认了2015年经济增长前景，并指出瑞士经济可能在未来两年走强。

“瑞士经济上行可能进一步发力，增长范围将在2014和2015年拓宽--出口与国内经济都将带来正面支撑，”瑞士联邦政府经济事务司(SECO)经济学家们称。

SECO将2014年增速从前次预估的2.3%微幅下调至2.2%，并保持2015年前景不变，与12月预估一样为2.7%。

SECO预计，消费者物价指数今年将增长0.1%，低于12月预估值的增长0.2%，明年通胀料增长0.4%。(完) (编译 石冠兰 审校 艾茂林)
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