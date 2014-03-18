美国与加拿大经济指标预测--3月19日-3月26日****

日本个股：高田援助谈判延长，同时破产风险隐现
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 3月17日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月19日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 3月14日当周 -- 373.3 再融资指数 -- 1,547.9 1230 美国经常帐(亿美元) 第四季 赤字880 赤字948 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 1月 +0.8% -1.4% 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- -- 0-0.25% 量化宽松总规模(亿美元) -- 650 购买抵押支持证券(MBS) -- 300 购买公债 -- 350 3月20日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月15日当周 32.5 31.5 四周均值(万人) -- 33.05 续请失业金人数(万人) 3月8日当周 286.8 285.5 1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 460 462 1400 美国领先指标 2月 +0.2% +0.3% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 正3.8 负6.3 3月21日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.6% +0.3% (较上年同期) +0.9% +1.5% 1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 +0.7% -1.8% 1430 美国ECRI经济领先指标 3月14日当周 -- 133.8 * 3月24日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月24日(一) 1230 美国芝加哥联储全国活动指数 2月 -- 负0.39 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 56.0 57.1 3月25日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月22日当周 -- +0.7% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月22日当周 -- +2.8% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 1月 -- +0.8% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 1月 地区房价指数(较前月) +0.7% +0.8% (较上年同期) +13.0% +13.4% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会 地区房价指数(较前月) -- -0.1% 1400 美国消费者信心 3月 79.0 78.1 1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 45.0 46.8 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 3月 -- 负6 3月26日(三) -- 美国建筑许可年率(万户) 2月 -- 101.8 1100 美国抵押贷款市场指数 3月21日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1230 美国耐久财订单 2月 +0.5% -1.0% 扣除运输的耐久财订单 +0.2% +1.1% 扣除国防的耐久财订单 -- -1.7% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.5% 1343 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 54.1 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 53.3 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王冠中; 审校 王兴亚)
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
(新增市场评论) 路透北京4月17日 - 中国央行周一再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民 币的中期借贷便利(MLF)操作。市场人士认为，近期央行祭出OMO（公开市场）+MLF+PSL（抵 押补充贷款）工具交替组合操作，央行在维持流动性总量平衡的前提下，又彰显出政策稳健 中性的基调。 他们并称，例行缴税料仍会给市场流动性带来扰动，预计央行仍会透过工具组合给予辅 助。 上海一银行交易员说，“现在央行就是中性，运用各种工具组合，既对冲到期，维持了 总量平衡，保持了合理充裕，还表明了政策姿态。” 他认为，短期最大扰动因素应该是例行缴税，央行有可能根据流动性的具体情况，重启 公开市场操作，“不过不好判断重启的时点和力度，估计还是错峰填谷吧。” 华南一券商交易员亦认为，例行缴税会有扰动但估计影响不大，相信央行亦会适时开展 组合操作，“现在央行也是既小心又谨慎，（钱）不能给过多，但也不能抽太狠。” 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作
路透阿姆斯特丹4月14日 - 菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周五改变寻求并购的想法，称该公司目前不适宜进行并购，而是会将注意力集中在执行其商业计划上。