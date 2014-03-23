《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月21日

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 66.13 +0.26 +0.39 3582708
搜狐 70.50 -1.20 -1.67 999545
网易 64.48 +1.13 +1.78 762553
百度 158.31 +0.83 +0.53 4527585
台湾
台湾积体电路 18.53 -0.32 -1.70 2921934
联电 2.01 -0.03 -1.47 252547
日月光 5.12 -0.07 -1.35 726843
硅品精密 6.59 +0.08 +1.23 836841
和信超媒体 1.72 +0.15 +9.55 2552812
友达 3.31 +0.01 +0.30 93617
中华电信 30.53 +0.09 +0.30 72712
台湾国际航电 55.10 +0.46 +0.84 2024644
香港
中国移动 41.55 -1.36 -3.17 744438
中国联通 12.09 +0.12 +1.00 127254
中国电信 42.15 +0.70 +1.69 28696
中芯国际 3.95 -0.01 -0.25 60681
电讯盈科 4.91 -0.05 -1.11 351
(完)
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