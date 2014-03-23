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亚洲 | 2014年 3月 23日 星期日 09:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 66.13 +0.26 +0.39 3582708

搜狐 70.50 -1.20 -1.67 999545

网易 64.48 +1.13 +1.78 762553

百度 158.31 +0.83 +0.53 4527585

台湾

台湾积体电路 18.53 -0.32 -1.70 2921934

联电 2.01 -0.03 -1.47 252547

日月光 5.12 -0.07 -1.35 726843

硅品精密 6.59 +0.08 +1.23 836841

和信超媒体 1.72 +0.15 +9.55 2552812

友达 3.31 +0.01 +0.30 93617

中华电信 30.53 +0.09 +0.30 72712

台湾国际航电 55.10 +0.46 +0.84 2024644

香港

中国移动 41.55 -1.36 -3.17 744438

中国联通 12.09 +0.12 +1.00 127254

中国电信 42.15 +0.70 +1.69 28696

中芯国际 3.95 -0.01 -0.25 60681

电讯盈科 4.91 -0.05 -1.11 351

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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