更正-《美股一周展望》市场将上涨，惟恐受乌克兰局势和经济数据牵动

(更正：因译文有误，内文第10段改为“不会介入乌克兰其他地区”，非“会介入乌克兰其他地区”)

路透纽约3月21日 - 如果投资者对乌克兰危机及美国经济疲弱迹象的担忧放缓，下周美股的普遍趋势可能是上涨。

投资者将关注是否有进一步迹象显示，天气不佳可能影响到近期疲弱的经济数据，并打压获利前景。这将支持经济反弹遇阻可能是暂时的看法。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本周的谈话，引发升息较预期更早的可能性，并提高了对数据的关注。

下周将公布美国消费者信心、新屋销售和耐久财(耐用品)订单等报告。

然乌克兰紧张情势若升高，市场仍易受影响，尤其是标准普尔500指数 周五再创盘中纪录高位。

“趋势有利，除非受到全球性事件影响，以及海内外数据走弱，”BB&T财富管理资深副总裁Bucky Hellwig表示。

“我现在认为，如果你看看对经济和全球事件所打的分数，看起来要比一个月前来得好。”

股市本周反弹回升，前一周下跌逾2%，因乌克兰问题及对中国经济放缓的担忧抑制投资者的风险资产胃纳。

标准普尔500指数本周收升1.4%，为2月来最大周涨幅。今年以来则上涨约1%。

俄罗斯总统普京签署法律完成俄罗斯对克里米亚的合并，不过莫斯科当局表示不会介入乌克兰其他地区。

本周的焦点在美联储，美联储明确表示其将根据一系列指标来决定何时升息，舍弃了以美国失业率作为衡量经济力道的标准。

“有太多让人踌躇的地方。你觉得叶伦的说法不错吗？你认为乌克兰情势良好吗？你觉得很糟吗？”，Fenimore资产管分析师Drew Wilson表示。

“不管怎么，都觉得很难得到动能。”

**荷包和警讯**

投资者下周可望一窥消费者上个月是否仍看紧荷包。商务部将在周五公布2月美国个入所得和支出。路透调查分析师已预测会较前一个月小幅增加。

周四美国则将公布第四季国内生产总值(GDP)终值。

“希望一些数据本身将开始摆脱天气因素的影响，而我们可以得到一些更好的数据，以了解情况究竟如何，”Wilmington Trust Investment Advisors资产配置主管Cam Albright表示。

第一季获利前景不佳的消息也增加，有更多的企业对严冬相关的可能问题发出警讯。

其中，General Mills 本周公布的营收和获利预测不如预期，并对当前季度发出警告。其执行长表示，“严冬天气打压食品业的整体销售表现。”

汤森路透数据显示，迄今标普500成分企业中有108家发布负面的展望；只有16家给出正面展望。

但根据汤森路透数据，负面和正面展望之比仍低于第四季。第四季至少是1996年第一季以来最糟的情况。

**指望派息**

金融等类股下周料将公布获利增加。本周在叶伦谈话后，金融股已攀升。叶伦暗示，第一次升息可能落在明年上半年。

在叶伦谈话后，路透调查的分析师大多仍认为美联储要等到明年下半年才会开始升息。

另一个对金融股有利的因素是周四盘后美联储的报告。当时美联储表示，在其年度体质检查中，30家主要银行中有29家达到最低资本要求。

标普金融类股 本周上涨4.3%，为2013年1月以来最大单周百分比升幅。

在未来一周，美联储将在周三宣布哪几家银行获准派息或买回股票。

“监管机构将同意增加派息，如果派息计划获批，这将给金融股带来动能，”Hellwig表示。(完)