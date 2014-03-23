《美债一周展望》公债价格攀升，升息臆测导致收益率曲线趋缓

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未变)

* 收益率曲线趋缓，因短期和中期公债表现逊于长债

* 布拉德称叶伦提出的结束购债后六个月升息的观点与民间调查预估基本一致

* 五年期公债收益率持于两个月高位附近，下周将标售五年期新债

* 美联储购买12.3亿美元2036-2044年到期公债

路透纽约3月21日 - 较长期公债价格周五上扬，短债与长债收益率差触及八个月最窄水平，因投资者继续评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)较预期提前升息的可能性。

自周三后，收益率曲线趋缓。当日美联储主席叶伦表示，联储可能在结束当前购债计划六个月后升息。两年期和30年期公债收益率差周五缩窄至317个基点，为7月以来最窄。

纽约梅隆银行的公债交易部董事总经理Dan Mulholland表示，“我们看到美联储周三会议后开始的公债收益率曲线放缓的趋势持续。”

他还表示，投资者出脱受市场青睐的收益率曲线趋陡交易令收益率曲线趋平的势头被放大。收益率曲线趋陡交易押注较长期公债表现不及较短期公债。

圣路易联储总裁布拉德表示，叶伦有关将在结束购债六个月后升息的讲话与对民间行业的调查预估一致。他的讲话发表后，30年期公债价格延续涨势，收益率曲线进一步趋缓。

财政部下周将标售960亿美元附息公债，其中包括五年期和两年期公债，中期公债收益率今日持于略低于两个月高位的水平。自叶伦讲话发表后，这两个年期的公债表现最差。

两年期公债 收益率从叶伦讲话前的约34个基点攀升至约44个基点。

“如果联储准备在明年春升息，44个基点的两年期公债收益率看起来仍然偏低，”Guggenheim Partners的公债交易部董事总经理Jason Rogan表示。

对美联储政策较敏感的五年期公债收益率 从叶伦讲话前的1.54%升至1.72%。

财政部下周二将标售320亿美元两年期公债，周三标售350亿美元五年期公债，周四标售290亿美元七年期公债。另外，还将在周三续发130亿美元两年期浮息公债。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周五表示，美联储的通胀立场并未向更加强硬的方向转变。

他是本周政策会议上唯一持反对意见决策者。他在预先准备了讲稿的讲话中称，只要通胀和金融稳定风险受到遏制，美联储应承诺保持近零利率直至失业率降至5.5%之下。

达拉斯联储总裁费希尔对前瞻性指引的基础提出质疑。他经常批评联储的超宽松货币政策。

布拉德还表示，利用货币政策来达到具体的经济成长目标给美联储带来了诸多挑战，其中包括，很难判断经济应该以多快的速度增长。

今日美联储购买了12.3亿美元2036-2044年到期的公债。下周一将购买22.5亿-27.5亿美元2021年到2024年到期的公债。(完)

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