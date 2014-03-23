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市场报道 | 2014年 3月 23日 星期日 11:07 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货3月18日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年3月18日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(656,246口)

273,916 86,004 83,445 248,194 394,851 605,555 564,300 50,691 91,946

较3月11日变动(未平仓合约：减少13,847口)

-8,693 -1,048 -1,377 -3,853 -11,722 -13,923 -14,147 76 300

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.7 13.1 12.7 37.8 60.2 92.3 86.0 7.7 14.0

各类交易商数量(总计为564家)

192 142 156 126 192 403 420(完)

(整理 戴素萍 审校　李爽)
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