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市场报道 | 2014年 3月 23日 星期日 11:10 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货3月18日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年3月18日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(344,794口)

117,488 105,661 54,842 137,495 141,572 309,825 302,075 34,969 42,719

较3月11日变动(未平仓合约：增加4,055口)

2,115 -2,988 4,697 -909 2,943 5,903 4,652 -1,848 -597

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.1 30.6 15.9 39.9 41.1 89.9 87.6 10.1 12.4

各类交易商数量(总计为339家)

106 106 113 77 91 247 262 (完)

(整理 戴素萍 审校 李爽)
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