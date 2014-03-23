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市场报道 | 2014年 3月 23日 星期日 11:10 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货3月18日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年3月18日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,328,078口)

416,760 174,409 186,157 598,302 715,546 1201219 1076112 126,859 251,966

较3月11日变动(未平仓合约：增加13,304口)

-5,337 -12,784 9,240 9,001 11,446 12,904 7,902 400 5,402

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.4 13.1 14.0 45.1 53.9 90.4 81.0 9.6 19.0

各类交易商数量(总计为730家)

165 146 171 216 339 484 575(完)

(整理 戴素萍 审校 李爽)
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