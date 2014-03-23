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市场报道 | 2014年 3月 23日 星期日 11:09 BJT

CFTC报告：COMEX期金3月18日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年3月18日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(420,626口)

183,324 46,510 32,699 164,293 310,227 380,316 389,436 40,310 31,190

较3月11日变动(未平仓合约：增加5,286口)

12,842 -5,082 -7,902 373 20,940 5,313 7,956 -27 -2,670

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

43.6 11.1 7.8 39.1 73.8 90.4 92.6 9.6 7.4

各类交易商数量(总计为288家)

137 67 70 48 62 220 174 (完)

(整理 戴素萍 审校 李爽)
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