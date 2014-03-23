版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 23日 星期日 11:09 BJT

CFTC报告：COMEX期铜3月18日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年3月18日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(159,542口)

49,027 77,353 15,098 79,853 44,523 143,978 136,974 15,564 22,568

较3月11日变动(未平仓合约：增加3,751口)

1,353 8,119 -72 2,417 -2,803 3,698 5,244 53 -1,493

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.7 48.5 9.5 50.1 27.9 90.2 85.9 9.8 14.1

各类交易商数量(总计为301家)

64 161 51 52 54 148 243(完) (整理 戴素萍 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐