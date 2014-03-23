CFTC报告：ICE棉花期货3月18日持仓报告(表)

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年3月18日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(182,248口)
84,625 18,889 19,148 59,160 134,357 162,933 172,394 19,315 9,854
较3月11日变动(未平仓合约：增加6,863口)
4,574 1,948 866 1,158 3,618 6,598 6,432 265 431
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
46.4 10.4 10.5 32.5 73.7 89.4 94.6 10.6 5.4
各类交易商数量(总计为266家)
125 53 62 57 69 209 161 (完)
(整理 戴素萍 审校 李爽)
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。