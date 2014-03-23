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市场报道 | 2014年 3月 23日 星期日 11:08 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货3月18日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年3月18日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(182,248口)

84,625 18,889 19,148 59,160 134,357 162,933 172,394 19,315 9,854

较3月11日变动(未平仓合约：增加6,863口)

4,574 1,948 866 1,158 3,618 6,598 6,432 265 431

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

46.4 10.4 10.5 32.5 73.7 89.4 94.6 10.6 5.4

各类交易商数量(总计为266家)

125 53 62 57 69 209 161 (完)

(整理 戴素萍 审校 李爽)
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