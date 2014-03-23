《焦点》美联储有意退出刺激，但内部对升息看法不同调

* 柯薛拉柯塔和史坦就对抗泡沫观点相左

* 布拉德称，认为叶伦所谓的“六个月时间”是反映市场预期

* 英国央行经济学家戴尔称不确定未来6-12个月利率动向

* 费希尔认为距离加息还有“很长一段时间”

* 柯薛拉柯塔为其投下的唯一一个反对票做解释

路透华盛顿3月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位高层决策者周五阐述截然不同的两种观点，讨论美联储是否应该为了抵御潜在的金融危机而冒着失业率上升的风险。

美联储理事史坦认为应该这样。而明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔则持反对意见。

在美联储华盛顿总部举行的一次会议上，这两位前经济学教授以晦涩的术语和学者那种礼貌的论调展开争论。但当中却隐现实实在在的紧张气氛。叶伦本周稍早刚结束其掌管美联储后的首次政策会议。

美联储削减旨在支撑就业市场的大规模刺激举措，美联储官员似乎愈发担忧，这样宽松的政策持续太久，可能激励投资者冒更大风险，从而增大泡沫，最终恐扰乱金融市场。

一年多来，史坦曾公开警告，低利率可能导致金融动荡，周五其认为，债市极低的预期回报率可能表明，是时候缩减美联储的刺激举措了，即便这样做会损及就业市场。

柯薛拉柯塔则认为，不值得通过升息来抵御未必会出现的危机。

确实，他希望通过承诺维持利率在近零水准，直至失业率达到5.5%的健康水准，来强化美联储的货币宽松立场，本周稍早柯薛拉柯塔在美联储的政策决定投下反对票。

而在另一场经济学家会议上，美联储一位高层似乎为叶伦本周稍早令市场意外的言论辩护。叶伦周三表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息。

圣路易斯联储总裁布拉德在布鲁金斯学会与记者共进午餐时表示，美联储主席叶伦有关“一段长时间”是指六个月的断言和民间调查一致。“这与我们从金融市场了解的看法没有太大区别。因此我认为叶伦只是在重覆这一观点。”

周三结束为期两天的政策会议后，美联储表示，预计结束公债购买计划后，将在“一段长时间内”维持指标利率在近零水准，外界广泛预计会在年底前结束购债举措。

叶伦在会后的记者会上强调了声明观点，称这个时间“或许意味着六个月左右的时间这样”。交易员认为这一声明表明，加息可能早于他们之前的预期，股市和公债市场应声下跌。

期货交易员周五继续预计美联储将在2015年4月开始加息，比此次会议前的预期时点提前三个月。

英国央行首席经济学家戴尔周五在美联储对其他同行和决策者表示，央行官员应继续告知市场可能为加息奠定基础的经济条件，而非加息时间。

“我承认，我不知道未来6到12个月利率会如何变化，”戴尔称。他的讲话地点与两天前叶伦发表这番引发争论的谈话恰在同一房间。叶伦没有参加周五这场会议。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔对于他如何理解“一段长时间”的提问则采取回避态度。

但在回答另一个与美联储退出极宽松货币政策工具相关的问题时暗示，距离加息仍有很长一段路。

“我不会就此给出一个时间框架...会是很长一段时间，”他说。

美联储何时开始加息，这对家庭、企业等至关重要，因为他们要做支出、投资和雇用计划。

叶伦认为，围绕美联储政策计划进行明确的沟通是关键。

秉持着透明度的理念，美联储自2012年12月以来承诺，只要通胀率不会升至2.5%以上，就将维持利率在低位，直至失业率降至至少6.5%。