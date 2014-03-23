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市场报道 | 2014年 3月 23日 星期日 11:08 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货3月18日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年3月18日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,623,266口)

492,620 108,335 486,148 549,137 951,136 1527905 1545619 95,361 77,647

较3月11日变动(未平仓合约：减少73,974口)

-18,456 4,091 -51,264 5,107 -23,665 -64,613 -70,838 -9,361 -3,136

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.3 6.7 29.9 33.8 58.6 94.1 95.2 5.9 4.8

各类交易商数量(总计为319家)

118 71 137 87 104 273 265 (完) (整理 戴素萍 审校 李爽)
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