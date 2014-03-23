全球汇市：3月18日止当周投机客美元净多仓增至2月以来最高--CFTC

路透3月21日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客的美元多头押注是六周来首次增加，净多仓回升至2月以来最高，前一周则是创下逾四个月来最低。

3月18日止当周美元净多仓增至199.1亿美元，为2月4日当周以来最高，前一周为105.6亿美元。

投资人本周将资金投入美元，此前美国和欧盟对少数俄罗斯和克里米亚官员实施个人制裁。

在美联储主席叶伦暗示考虑升息的时间点早于一些交易员原先预期后，美元在本周稍后得到提振。

总的来说，投资者连续第20周持有美元净多仓。上次投机客持有美元净空仓是在2013年10月底。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

3月18日当周 前一周

多头仓位 24,144 15,726

空头仓位 85,243 115,082

净仓位 -61,099 -99,356

欧元(125,000欧元为1口)

3月18日当周 前一周

多头仓位 117,819 110,103

空头仓位 64,828 73,718

净仓位 52,991 36,385

英镑(62,500英镑为1口)

3月18日当周 前一周

多头仓位 64,141 64,553

空头仓位 38,605 42,554

净仓位 25,536 21,999

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

3月18日当周 前一周

多头仓位 25,311 23,097

空头仓位 10,195 14,140

净仓位 15,116 8,957

加元(100,000加元为1口)

3月18日当周 前一周

多头仓位 27,751 25,180

空头仓位 97,556 77,371

净仓位 -69,805 -52,191

澳元(100,000澳元为1口)

3月18日当周 前一周

多头仓位 21,577 8,627

空头仓位 46,040 49,477

净仓位 -24,463 -40,850

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

3月18日当周 前一周

多头仓位 24,645 21,155

空头仓位 8,894 6,706

净仓位 15,751 14,449

(完)

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