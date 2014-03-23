日本个股：三井住友信托和JBIC将与CVC筹资29亿美元，成立亚洲基金--日经

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透东京3月23日 - 日经新闻周日报导称，三井住友信托银行 和日本国际协力银行(JBIC)将与英国私募股权集团CVC Capital Partners Ltd 结盟，成立亚洲投资基金，规模逾3,000亿日圆(29.3亿美元)。
该没有引述消息来源的报导称，该基金旨在透过采取管理控制，协助在印尼和中国等国壮大亚洲业务，之后再将其多数卖给日本企业。
其并称，预计在本周稍早会宣布。报导表示，三井住友信托银行 和日本国际协力银行将各出资5,000万美元，CVC将向西方退休金和主权基金募资。(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。