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亚洲 | 2014年 3月 23日 星期日 14:31 BJT

日本个股：三井住友信托和JBIC将与CVC筹资29亿美元，成立亚洲基金--日经

路透东京3月23日 - 日经新闻周日报导称，三井住友信托银行 和日本国际协力银行(JBIC)将与英国私募股权集团CVC Capital Partners Ltd 结盟，成立亚洲投资基金，规模逾3,000亿日圆(29.3亿美元)。

该没有引述消息来源的报导称，该基金旨在透过采取管理控制，协助在印尼和中国等国壮大亚洲业务，之后再将其多数卖给日本企业。

其并称，预计在本周稍早会宣布。报导表示，三井住友信托银行 和日本国际协力银行将各出资5,000万美元，CVC将向西方退休金和主权基金募资。(完) (编译 戴素萍 审校　李爽)
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