《综述》俄罗斯军方夺取克里米亚空军基地，乌克兰被迫放弃军舰和潜艇

* 乌克兰被迫放弃海军基地、军舰和潜艇

* 欧盟外交事务官员敦促对乌克兰经济予以帮助

* 英国称，其盟友应该考虑削减对俄售武

路透克里米亚贝尔贝克空军基地3月22日 - 俄罗斯军队周六利用装甲车、自动步枪和眩晕手榴弹夺去了位于克里米亚的乌克兰一个空军基地。俄罗斯总统普京前一天签署法规，完成了克里米亚脱乌入俄的法律程序。

在遭到亲俄的抗议者攻击后，乌克兰部队还放弃了一个海军基地，还不得不将两艘军舰交给俄罗斯部队。

路透一位记者在贝尔贝克空军基地称，装甲车破墙而入，并传来一阵枪声和手榴弹爆炸声。

早在危机爆发之初，俄罗斯军方就已经控制了贝尔贝克的飞机跑道和战斗机。周六又将军营、军火库和一座指挥大楼纳入掌控之中。

贝尔贝克基地指挥官Yuliy Mamchur表示，一名乌克兰军人受伤，他自己被俄罗斯军方带至一个未指明位置的地方进行谈判。他说，乌克兰正把武器存储到该基地中。

乌克兰军方发言人Vladislav Seleznyov在脸谱的一篇文章中称，在乌克兰位于塞瓦斯托波尔(Sevastopol)附近Novofedorovka的海军基地人员已撤离，因之前没有武装的亲俄抗议者试图迫使其撤离。

该发言人还表示，俄罗斯军队还夺取乌克兰军舰Slavutich，该舰之前一直被俄罗斯拖船堵截在港口无法离开，并称乌克兰唯一的一艘潜艇Zaporizhya已被俄罗斯军方占据。

俄罗斯部队开始夺取克里米亚军事设施以来，几乎没有伤亡事件，但本周稍早在Simferopol的枪击事件中，有一位乌克兰军人丧生，另有两人受伤。

乌克兰国防部周五表示，克里米亚基地形式上仍在其掌控之中，但大部分现在已经被俄罗斯军队占领，并飘扬着俄罗斯三色旗。

英国外交大臣夏伟林(William Hague)周六在每日电讯报网站上刊文称，英国及其盟国应考虑对俄售武实施持久限制，作为调整与俄罗斯关系的部分举措。

“这包括把俄罗斯驱逐出一些国际组织，并持续限制军事合作和对俄武器出售，”夏伟林写道。

除了担忧克里米亚局势外，乌克兰新政府还表示，尤其需要资金来满足支出，其中包括燃气进口，并避免可能的债务违约。

乌克兰临时总理Yatseniuk表示，该国需要欧盟在能源方面提供支持，避免使其遭到俄乌两国僵局带来的影响。乌克兰逾一半石油和天然气进口都依赖俄罗斯。

Yatseniuk周五与欧盟签署结盟协议，承诺加强乌克兰与欧盟的政治和经济合作。

欧盟外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿(Catherine Ashton) 敦促支持乌克兰经济。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)