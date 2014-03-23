《综述》俄罗斯军方夺取克里米亚空军基地，乌克兰被迫放弃军舰和潜艇

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
* 乌克兰被迫放弃海军基地、军舰和潜艇
* 欧盟外交事务官员敦促对乌克兰经济予以帮助
* 英国称，其盟友应该考虑削减对俄售武
路透克里米亚贝尔贝克空军基地3月22日 - 俄罗斯军队周六利用装甲车、自动步枪和眩晕手榴弹夺去了位于克里米亚的乌克兰一个空军基地。俄罗斯总统普京前一天签署法规，完成了克里米亚脱乌入俄的法律程序。
在遭到亲俄的抗议者攻击后，乌克兰部队还放弃了一个海军基地，还不得不将两艘军舰交给俄罗斯部队。
路透一位记者在贝尔贝克空军基地称，装甲车破墙而入，并传来一阵枪声和手榴弹爆炸声。
早在危机爆发之初，俄罗斯军方就已经控制了贝尔贝克的飞机跑道和战斗机。周六又将军营、军火库和一座指挥大楼纳入掌控之中。
贝尔贝克基地指挥官Yuliy Mamchur表示，一名乌克兰军人受伤，他自己被俄罗斯军方带至一个未指明位置的地方进行谈判。他说，乌克兰正把武器存储到该基地中。
乌克兰军方发言人Vladislav Seleznyov在脸谱的一篇文章中称，在乌克兰位于塞瓦斯托波尔(Sevastopol)附近Novofedorovka的海军基地人员已撤离，因之前没有武装的亲俄抗议者试图迫使其撤离。
该发言人还表示，俄罗斯军队还夺取乌克兰军舰Slavutich，该舰之前一直被俄罗斯拖船堵截在港口无法离开，并称乌克兰唯一的一艘潜艇Zaporizhya已被俄罗斯军方占据。
俄罗斯部队开始夺取克里米亚军事设施以来，几乎没有伤亡事件，但本周稍早在Simferopol的枪击事件中，有一位乌克兰军人丧生，另有两人受伤。
乌克兰国防部周五表示，克里米亚基地形式上仍在其掌控之中，但大部分现在已经被俄罗斯军队占领，并飘扬着俄罗斯三色旗。
英国外交大臣夏伟林(William Hague)周六在每日电讯报网站上刊文称，英国及其盟国应考虑对俄售武实施持久限制，作为调整与俄罗斯关系的部分举措。
“这包括把俄罗斯驱逐出一些国际组织，并持续限制军事合作和对俄武器出售，”夏伟林写道。
除了担忧克里米亚局势外，乌克兰新政府还表示，尤其需要资金来满足支出，其中包括燃气进口，并避免可能的债务违约。
乌克兰临时总理Yatseniuk表示，该国需要欧盟在能源方面提供支持，避免使其遭到俄乌两国僵局带来的影响。乌克兰逾一半石油和天然气进口都依赖俄罗斯。
Yatseniuk周五与欧盟签署结盟协议，承诺加强乌克兰与欧盟的政治和经济合作。
欧盟外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿(Catherine Ashton) 敦促支持乌克兰经济。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
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