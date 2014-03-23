更新版 1-日本央行：总裁黑田东彦称将继续货币宽松举措，退出宽松有多个选项

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
(新增细节)
路透伦敦3月21日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，该央行将继续推行大举货币宽松计划，因为日本经济距离实现2%的通胀率目标还有一半路要走。
“日本经济一如预期，在朝着实现2%的通胀率目标发展，我们已经完成了一半，”黑田东彦在演讲中称。“当然，我们还只是走了一半，将稳步推进量化和质化宽松举措。”
“我们一直以来的立场是，竭尽全力实现2%的通胀率目标...日本经济料继续温和复苏，生产、收入、支出实现一个良性循环，”黑田东彦称。
他表示，日本央行还必须监控资产价格，但补充称，迄今没有发现泡沫迹象。
路透调查显示，日本央行今年夏季料进一步放宽政策，增加资产购买规模，以提振经济。
黑田东彦指出，日本央行有多个方法撤出超宽松货币政策，不过他还指出，现在讨论撤出还为时尚早。
“除了出售我们购买的资产外，我们还有多个选项或工具。这并不意味着我们永远不会出售，”黑田东彦称。“就目前而言，讨论退出量化和质化宽松政策还为时尚早。”(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。