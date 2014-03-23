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市场报道 | 2014年 3月 23日 星期日 16:00 BJT

拉美汇市：多数上涨，投资者风险意愿上升

路透墨西哥市3月21日 - 多数拉美货币上涨，研究公司4Cast分析师Pedro Tuesta称，投资者更愿意接受风险较大资产。

巴西雷亚尔兑美元 四日来第三天上涨，纽约尾盘收报2.3237。

哥伦比亚披索兑美元 小跌，此前五日升势使得涨幅达约2.7%。披索近期上涨系因第四季经济成长数据优于预期，以及摩根大通周三宣布其将提高哥伦比亚披索计价债券的权重。(完)

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