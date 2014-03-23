两岸经贸：台湾府院让服贸逐条审查但不退回，学生不满再提四诉求

路透台北3月23日 - 台湾反黑箱服贸学潮迈入第五天，总统(领导人)与行政院长于周末假日释出让两岸服务贸易协议逐条审查、逐条表决的讯息，但不会退回，并呼吁学生早日撤出立法院议场，不过未能获得善意回应。

台湾总统马英九周日上午召开国际记者会称，学生希望服贸协议逐条审查、逐条表决，执政党团已经决议一致支持。在此呼吁学生早日撤出立法院议场，让立法院恢复正常运作。也期盼立法院院长与朝野党团，能够尽速让服贸协议回归正常议事程序，作最妥适的处理。

马英九表示，两岸服贸协议还在立法院审议阶段，程序还没走完，外界有任何意见，都还有充分表达空间。但学生因为不满国会审查程序，就以违反法律方式占领立法院议场，使国会运作全面瘫痪五天，对立法、行政等五院的运作造成严重影响。

〞难道这就是我们要的民主吗？一定要用这样的方式来牺牲法治吗？〞他说。

行政院长江宜桦则指是因为反对党杯葛，才让服贸协议无法审查。他周六在探视学生后称，执政党一贯主张服贸协议可逐条讨论、审查及表决的立场，他希望服贸协议能在立法院进行充分沟通，但遗憾的是反对党利用议事杯葛方式，使得逐条讨论一直无法进行，因此执政党的轮值召委，才在很短的时间内做出送出委员会的决定。

对于政府的回应，学生总指挥林飞帆说，是政府违法在先，才会有学生占领国会行动。他们会继续抗争到底。

林飞帆并再提出四项诉求，包括要求召开公民宪政会议、两岸协议监督法制化、法制化前退回服贸不审议及朝野立法委员响应民间诉求。

两岸服务贸易协议已于2013年6月21日签署，协议在去年9月会期开始送进立法院，但因应在野党举行公听会的要求，实质审查直到前两周才在内政委员会展开，但在野党与执政党互相以议事程序杯葛，导致未能有具体进展。

国民党立法院内政委员会召集委员张庆忠在上周一傍晚表示，延宕已久的海峡两岸服务贸易协议因交付委员会审查已超过三个月，按立法院职权行使法的规定，视为已经审查，将送立法院院会存查。

此举引发学生及抗议人士不满，在周二晚间冲入立法院占据议场直至现在。