欧洲金融：欧央行管委克诺特称，量化宽松是央行抵御通缩的最后手段--报载

路透法兰克福3月21日 - 欧洲央行管理委员会委员克诺特对德国商报(Handelsblatt)表示，该央行应考虑将资产购买只作为抵御通缩的最后一个手段。

克诺特在周五刊出的该报专访中称，为政府融资禁令使得欧元区很难采用量化宽松举措--即购买民间和公有资产。

“我只是没有断然排除在受到严重负面冲击时会采取这一举措的可能性，比如通缩下行循环。但即便在这种情况下，我们也拥有非常充分的工具选项来先部署其他举措，”报导援引克诺特的讲话称。

克诺特指出，在采取购买银行资产这一举措前，欧央行可能先降息或推出一项计划以重振证券化贷款市场，即便采取购买资产这些举措，也会使银行有更多资金用于放贷。

他说，不过迄今没有显示欧元区出现通缩的迹象，即便通胀率偏低。

至于欧央行承担的新任务--银行业监管，克诺特称，这些操作最终应分拆出去，由一个独立机构负责。

同时兼任荷兰央行总裁的克诺特指出，利用欧央行的信誉建立一个欧洲银行业监管机构是明智的举措，危机没有给这种模式留下什么回旋空间。但长期来看，这种局面应该会改变。

“一旦建立起来这样一个机构，未来的某个时候我们可能会重新考虑不让欧央行负责监管，而是建立一个独立机构负责，”克诺特称。(完)