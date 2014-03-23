更新版 1-加拿大经济：2月通胀率较前月放缓但超预期，1月零售销售反弹回升

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
(新增细节)
路透渥太华3月21日 - 加拿大2月通胀率放缓，但意外维持在央行目标区间内，该消息或许让决策者感到宽慰，但不太可能造成央行对利率的中立立场有所改变。
加拿大统计局周五公布的数据并显示，1月零售销售数据再次成长，12月时因极端天气而大受打击。1月零售销售较前月成长1.3%，为5月以来最大增幅。
两个报告均表示，经济在2014年初更加站稳脚步，12月则呈现疲弱。
CIBC World Markets资深分析师Benjamin Tal表示，“在这两方面都传出好消息...零售销售较预期为佳...但更重要的是消费者物价指数(CPI)。”
2月CPI较上年同期成长1.1%，增幅低于1月时创下的一年半高位1.5%，但高于市场预估的增长0.9%。2月汽油价格下滑部分抵销了食品成本等上涨的影响。
衡量基本物价趋势的核心通胀率为1.2%，亦略高于预期，但低于1月时的1.4%。
通胀长期疲弱是目前最让加拿大央行头痛的问题，因为这通常意味着经济迟滞，这也是央行去年舍弃政策偏向升息立场的原因。央行目标为保持通胀率在2%，在1-3%的区间内。但加拿大已有22个月通胀率低于2%。
加拿大皇家银行助理首席分析师Paul Ferley表示，该最新数据或许会让市场不再揣测央行今年会降息。
“通胀仍偏低，但至少还在目标区间，”他表示。“因此加拿大央行或许需要推出一些降息举措的讨论可能会少掉一些，而且这应给加元带来一些支撑。”
路透调查分析师预期，央行到2015年第三季前都将维持指标利率在1.0%，但交易员已反映今年稍晚有降息的一点儿可能性。(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)
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