更新版 1-加拿大经济：2月通胀率较前月放缓但超预期，1月零售销售反弹回升

(新增细节)

路透渥太华3月21日 - 加拿大2月通胀率放缓，但意外维持在央行目标区间内，该消息或许让决策者感到宽慰，但不太可能造成央行对利率的中立立场有所改变。

加拿大统计局周五公布的数据并显示，1月零售销售数据再次成长，12月时因极端天气而大受打击。1月零售销售较前月成长1.3%，为5月以来最大增幅。

两个报告均表示，经济在2014年初更加站稳脚步，12月则呈现疲弱。

CIBC World Markets资深分析师Benjamin Tal表示，“在这两方面都传出好消息...零售销售较预期为佳...但更重要的是消费者物价指数(CPI)。”

2月CPI较上年同期成长1.1%，增幅低于1月时创下的一年半高位1.5%，但高于市场预估的增长0.9%。2月汽油价格下滑部分抵销了食品成本等上涨的影响。

衡量基本物价趋势的核心通胀率为1.2%，亦略高于预期，但低于1月时的1.4%。

通胀长期疲弱是目前最让加拿大央行头痛的问题，因为这通常意味着经济迟滞，这也是央行去年舍弃政策偏向升息立场的原因。央行目标为保持通胀率在2%，在1-3%的区间内。但加拿大已有22个月通胀率低于2%。

加拿大皇家银行助理首席分析师Paul Ferley表示，该最新数据或许会让市场不再揣测央行今年会降息。

“通胀仍偏低，但至少还在目标区间，”他表示。“因此加拿大央行或许需要推出一些降息举措的讨论可能会少掉一些，而且这应给加元带来一些支撑。”