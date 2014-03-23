美国金融：美联储修正银行业压力测试结果，称大部分调整都很细微

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透华盛顿3月21日 - 美联储周四公布银行业压力测试结果后，周五即修正了几家银行的资本水平。
此次修改后，一级资本比率低于5%最低要求的银行数量没有增加。
分析师密切关注压力测试结果，因其有助于显示银行业实力情况，而且监管机构根据这一结果决定银行是否可以向股东返还资本。
美联储称，30家接受测试的银行中，绝大多数要不没有改变他们的资本比率，要不就是周四公布结果和周五修正数据只相差0.1个百分点。
美国运通(American Express)的变化最大，该银行最低资本比例下降0.5个百分点至12.1%。
周四未达最低资本要求的唯一一家银行Zions Bancorp ，其资本比率略微上修至3.6%。
资本比率第二低的M&T Bank 上修0.3个百分点至6.2%。Northern Trust 资本比率也上修至11.7%。
汇丰旗下北美部门核心一级普通资本比率下修0.2个百分点至6.6%.
美国运通、Northern Trust和M&T Bank发言人均拒绝置评。Zion和汇丰代表也未对置评要求作出及时回覆。
美联储称，修正测试结果是因为，测试中对2013年第四季资本运作和补偿相关问题的假设在处理方式上不一致。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
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