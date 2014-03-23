美国金融：美联储修正银行业压力测试结果，称大部分调整都很细微

路透华盛顿3月21日 - 美联储周四公布银行业压力测试结果后，周五即修正了几家银行的资本水平。

此次修改后，一级资本比率低于5%最低要求的银行数量没有增加。

分析师密切关注压力测试结果，因其有助于显示银行业实力情况，而且监管机构根据这一结果决定银行是否可以向股东返还资本。

美联储称，30家接受测试的银行中，绝大多数要不没有改变他们的资本比率，要不就是周四公布结果和周五修正数据只相差0.1个百分点。

美国运通(American Express)的变化最大，该银行最低资本比例下降0.5个百分点至12.1%。

周四未达最低资本要求的唯一一家银行Zions Bancorp ，其资本比率略微上修至3.6%。

资本比率第二低的M&T Bank 上修0.3个百分点至6.2%。Northern Trust 资本比率也上修至11.7%。

汇丰旗下北美部门核心一级普通资本比率下修0.2个百分点至6.6%.

美国运通、Northern Trust和M&T Bank发言人均拒绝置评。Zion和汇丰代表也未对置评要求作出及时回覆。