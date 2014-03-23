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亚洲 | 2014年 3月 23日 星期日 17:08 BJT

金砖国家：3月21日股汇市收盘纵览

路透3月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月21日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.45%，至944.96点。

中国股市：沪综指收升2.7%创四个月最大涨幅，金融地产股领涨

中国汇市：人民币扩波幅首周跌1.2%创纪录，下周是能否见6.30存分歧

香港股市：香港股市：收高1.2%，利丰和地产类股领涨

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拉美股市：大多上涨。MSCI明晟拉美指数 涨0.72%收在近两个月高位2,988.81点，为连续第五个交易日上涨。巴西股市Bovespa指数 亦第四日上涨，收高0.22%报47,380.94点。

拉美汇市：多数上涨，投资者风险意愿上升

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南非股市：因假期休市。

南非汇市：因假期休市。

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印度股市：周六在特别交易日微升，成交淡静，医疗类股涨幅被金属股的获利了结所抵消。BSE指数 微跌0.01%报21,55.32点，周五该指数收升0.08%至21,756.87点。NSE指数 收高0.03%报6,494.90点，脱离本周稍早在海外资金流动激励下创下的纪录高位；周五该指数涨0.16%至6,493.20点。

印度汇市：印度卢比创两周来最大单日升幅，且当周涨0.5%，因外资流入国内市场。卢比兑美元 收在60.895/905，较周四的61.34/35上扬，为四周来第三周周线上扬，日内涨幅为0.7%，为3月6日以来最大单日涨幅。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,150.820点。MSCI明晟俄罗斯指数 下跌1.17%，至622.38点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.33%，至36.2595卢布；卢布兑欧元 升0.17%，至50.0235卢布。(完) (整理 李爽 审校 戴素萍)
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