金砖国家：3月21日股汇市收盘纵览

拉美股市：大多上涨。MSCI明晟拉美指数 涨0.72%收在近两个月高位2,988.81点，为连续第五个交易日上涨。巴西股市Bovespa指数 亦第四日上涨，收高0.22%报47,380.94点。

印度股市：周六在特别交易日微升，成交淡静，医疗类股涨幅被金属股的获利了结所抵消。BSE指数 微跌0.01%报21,55.32点，周五该指数收升0.08%至21,756.87点。NSE指数 收高0.03%报6,494.90点，脱离本周稍早在海外资金流动激励下创下的纪录高位；周五该指数涨0.16%至6,493.20点。