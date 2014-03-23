金砖国家：3月21日股汇市收盘纵览

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透3月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月21日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.45%，至944.96点。
中国股市：沪综指收升2.7%创四个月最大涨幅，金融地产股领涨
中国汇市：人民币扩波幅首周跌1.2%创纪录，下周是能否见6.30存分歧
香港股市：香港股市：收高1.2%，利丰和地产类股领涨
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拉美股市：大多上涨。MSCI明晟拉美指数 涨0.72%收在近两个月高位2,988.81点，为连续第五个交易日上涨。巴西股市Bovespa指数 亦第四日上涨，收高0.22%报47,380.94点。
拉美汇市：多数上涨，投资者风险意愿上升
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南非股市：因假期休市。
南非汇市：因假期休市。
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印度股市：周六在特别交易日微升，成交淡静，医疗类股涨幅被金属股的获利了结所抵消。BSE指数 微跌0.01%报21,55.32点，周五该指数收升0.08%至21,756.87点。NSE指数 收高0.03%报6,494.90点，脱离本周稍早在海外资金流动激励下创下的纪录高位；周五该指数涨0.16%至6,493.20点。
印度汇市：印度卢比创两周来最大单日升幅，且当周涨0.5%，因外资流入国内市场。卢比兑美元 收在60.895/905，较周四的61.34/35上扬，为四周来第三周周线上扬，日内涨幅为0.7%，为3月6日以来最大单日涨幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,150.820点。MSCI明晟俄罗斯指数 下跌1.17%，至622.38点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.33%，至36.2595卢布；卢布兑欧元 升0.17%，至50.0235卢布。(完) (整理 李爽 审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。