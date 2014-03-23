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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 06:30 BJT

《日本重要政经日程》--3月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0500 - 日本央行副总裁岩田规久男在九州举行的研讨会上发表演说

0500 - 日本石油连盟会长木村康举行月度记者会

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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