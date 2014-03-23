《一周经济焦点》叶伦讲话让投资者费猜疑；西方孤立俄罗斯

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
“2月的一系列数据显示了全球金融危机以来最疲弱的增长动能，”巴黎银行的Mole Hau说。他是指近期投资、零售销售和工厂产出的大幅下滑。
中国总理李克强表示2014年经济面临“严重挑战”。美银美林也已将中国经济第一季增速预估自8.0%下调至7.3%。
**德拉吉巴黎演讲**
距离4月3日欧洲央行政策会议还有一周的时间，投资者想知道总裁德拉吉会采取什么措施来应对欧元区十分低迷的通胀率。
德拉吉周二将在巴黎发布讲话，以试图充分表达欧洲央行的想法，即在长时间内坚持十分宽松政策立场，即使通胀回升也不会上调利率。
德拉吉曾表示，欧洲央行将密切关注欧元汇率。对于处于四年低点的欧元区通胀率来说，欧元汇率是关键的影响因素之一。虽然美联储升息谈论使得欧元升势丧失部分动能，但这种情况可能不会持续。
一系列欧元区PMI数据亦将将反映区内经济复苏情况，许多分析师预计欧元区综合PMI小幅上升，受助于制造业领域的温和反弹。
分析师预计法国PMI改善，而德国制造业调查结果的好转可能弥补上个月数据的疲弱。“逐渐复苏态势在持续，”花旗分析师在致客户的报告中说。“我们仍然预计欧洲央行会在6月下调利率，但这个窗口似乎在逐渐收窄。”(完) (编译 李爽/许娜/孙茉莉/侯向明； 审校 张涛)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。