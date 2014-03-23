《一周经济焦点》叶伦讲话让投资者费猜疑；西方孤立俄罗斯

“2月的一系列数据显示了全球金融危机以来最疲弱的增长动能，”巴黎银行的Mole Hau说。他是指近期投资、零售销售和工厂产出的大幅下滑。

中国总理李克强表示2014年经济面临“严重挑战”。美银美林也已将中国经济第一季增速预估自8.0%下调至7.3%。

**德拉吉巴黎演讲**

距离4月3日欧洲央行政策会议还有一周的时间，投资者想知道总裁德拉吉会采取什么措施来应对欧元区十分低迷的通胀率。

德拉吉周二将在巴黎发布讲话，以试图充分表达欧洲央行的想法，即在长时间内坚持十分宽松政策立场，即使通胀回升也不会上调利率。

德拉吉曾表示，欧洲央行将密切关注欧元汇率。对于处于四年低点的欧元区通胀率来说，欧元汇率是关键的影响因素之一。虽然美联储升息谈论使得欧元升势丧失部分动能，但这种情况可能不会持续。

一系列欧元区PMI数据亦将将反映区内经济复苏情况，许多分析师预计欧元区综合PMI小幅上升，受助于制造业领域的温和反弹。