日韩经济指标预测--3月24日-3月31日****

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月24日当周 3月24日(一) 暂无重要经济指标公布。 3月25日(二) 暂无重要经济指标公布。 3月26日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,431 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超10,924 3月27日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 4月 -- 82 2300 韩国工业生产(较前月) 2月 -- +0.1% (较上年同期) -- -3.8% 服务业产出(较前月) -- +0.9% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 2月 +0.8% +1.6% (较上年同期) +0.1% +1.1% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 +1.3% +1.3% 全国整体CPI -- +1.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 +0.9% +0.9% 东京地区整体CPI -- +1.1% 2330 日本求才/求职比 2月 1.05 1.04 失业率 3.7% 3.7% 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +3.2% +4.4% 3月28日(五) 暂无重要经济指标公布。 3月31日当周 3月30-31日 2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 55.5 3月30日(日) 2350 日本工业生产(较前月) 2月初值 -- +3.8% 工业生产一个月预估 -- +1.3% 工业生产两个月预估 -- -3.2% 3月31日(一) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- -- 住房开工(较上年同期) -- +12.3% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.0% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正18 正16 央行短观大型非制造业景气判断指数 正24 正20 央行短观小型制造业景气判断指数 正4 正1 央行短观小型非制造业景气判断指数 正6 正4 央行短观大型企业资本支出 +0.2% +4.6% 央行短观小型企业资本支出 -12.2% +7.9% (完)
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。