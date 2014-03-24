《综述》继中澳之后，法国卫星图像也在附近区域发现疑似飞机碎片

从吉隆坡前往北京的MH370航班在起飞一小时后，3月8日凌晨从民用雷达屏幕上消失。

周日，国际力量继续展开搜索，集中力量搜寻稍早发现一些物体的两个区域。

澳洲海上安全局(Australian Maritime Safety Authority，AMSA)在声明中表示，尚未有任何发现。搜索区域被早晨海面的雾气笼罩，尤其是西部地区，不过白天的天气条件有所改善。

“明天将继续搜寻，”AMSA称，“中国军方IL-76飞机和日本P-3C飞机周一将加入搜索队伍。”

中国表示，此前卫星图像上发现的物体长22米(74英尺)、宽13米(43英尺)，漂浮在全球条件最为恶劣的海域之一。

来自搜寻参与国家的一位高级军官称，由于图像模糊，难以判断这些物体是否和澳洲发现的为同一批，不过中方照片显示还有一堆较小物体。共有26国参与搜寻。