《综述》继中澳之后，法国卫星图像也在附近区域发现疑似飞机碎片

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
从吉隆坡前往北京的MH370航班在起飞一小时后，3月8日凌晨从民用雷达屏幕上消失。
周日，国际力量继续展开搜索，集中力量搜寻稍早发现一些物体的两个区域。
澳洲海上安全局(Australian Maritime Safety Authority，AMSA)在声明中表示，尚未有任何发现。搜索区域被早晨海面的雾气笼罩，尤其是西部地区，不过白天的天气条件有所改善。
“明天将继续搜寻，”AMSA称，“中国军方IL-76飞机和日本P-3C飞机周一将加入搜索队伍。”
中国表示，此前卫星图像上发现的物体长22米(74英尺)、宽13米(43英尺)，漂浮在全球条件最为恶劣的海域之一。
来自搜寻参与国家的一位高级军官称，由于图像模糊，难以判断这些物体是否和澳洲发现的为同一批，不过中方照片显示还有一堆较小物体。共有26国参与搜寻。
根据公开图纸估算，波音777-200ER机翼约长27米，底部宽14米。机身长63.7米，宽6.2米。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵/张涛)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。