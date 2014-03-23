澳新经济指标预测--3月24日-3月31日****

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月24日当周 3月24日(一) 暂无重要经济数据公布。 3月25日(二) 0445 澳洲央行副总裁洛威在悉尼澳洲证券和投资委员会年会上讲话。 2235 澳洲央行副总裁洛威在悉尼一场会议上做开场致辞。 3月26日(三) 0030 澳洲央行发布金融稳定性评估报告。 0330 澳洲央行总裁史蒂文斯在香港一场会议上讲话。 0630 史蒂文斯参加香港一次会议的小组讨论。 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 2月 37.8 37.7 贸易收支(亿新西兰元) 顺差6 顺差3.06 贸易收支(亿新西兰元) 截至2月的一年 顺差4.9 顺差3.1 3月27日(四) 暂无重要经济数据公布。 3月28日(五) 暂无重要经济数据公布。 3月30日(日) 2145 新西兰建筑许可 2月 -- -8.3% 3月31日当周 3月31日(一) 0030 澳洲民间信贷 2月 -- +0.4% 房屋信贷(较前月) -- +0.6% 0200 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- 70.8% 企业自身活动指数 -- 58.5% 3月30日-31日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 3月 -- +0.2% (完)
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。