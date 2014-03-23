澳新经济指标预测--3月24日-3月31日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月24日当周 3月24日(一) 暂无重要经济数据公布。 3月25日(二) 0445 澳洲央行副总裁洛威在悉尼澳洲证券和投资委员会年会上讲话。 2235 澳洲央行副总裁洛威在悉尼一场会议上做开场致辞。 3月26日(三) 0030 澳洲央行发布金融稳定性评估报告。 0330 澳洲央行总裁史蒂文斯在香港一场会议上讲话。 0630 史蒂文斯参加香港一次会议的小组讨论。 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 2月 37.8 37.7 贸易收支(亿新西兰元) 顺差6 顺差3.06 贸易收支(亿新西兰元) 截至2月的一年 顺差4.9 顺差3.1 3月27日(四) 暂无重要经济数据公布。 3月28日(五) 暂无重要经济数据公布。 3月30日(日) 2145 新西兰建筑许可 2月 -- -8.3% 3月31日当周 3月31日(一) 0030 澳洲民间信贷 2月 -- +0.4% 房屋信贷(较前月) -- +0.6% 0200 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- 70.8% 企业自身活动指数 -- 58.5% 3月30日-31日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 3月 -- +0.2% (完)