全球经济：无法得知未来6-12个月利率动向--英国央行经济学家戴尔

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透华盛顿3月21日 - 英国央行首席经济学家戴尔周五表示，各国央行总裁应该告诉市场，何种经济因素会促使他们升息，而非利率何时可能上扬。
“各国央行总裁应该就我们最了解的事进行沟通，”戴尔在美联储经济学者会议中表示。＂我所知道的就是我不知道未来6-12个月利率会是如何。＂
他说，各国央行可以透露的是他们会根据何种因素，以判断经济准备迎接利率升高。这类所谓的利率前瞻性指引，对经济学家而言就是＂情境条件。＂
＂我们应该就情境条件的指引进行沟通，因为我们对这个的了解程度远高于时间条件的指引，＂戴尔指出。(完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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