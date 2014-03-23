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债券 | 2014年 3月 24日 星期一 07:19 BJT

全球经济：无法得知未来6-12个月利率动向--英国央行经济学家戴尔

路透华盛顿3月21日 - 英国央行首席经济学家戴尔周五表示，各国央行总裁应该告诉市场，何种经济因素会促使他们升息，而非利率何时可能上扬。

“各国央行总裁应该就我们最了解的事进行沟通，”戴尔在美联储经济学者会议中表示。＂我所知道的就是我不知道未来6-12个月利率会是如何。＂

他说，各国央行可以透露的是他们会根据何种因素，以判断经济准备迎接利率升高。这类所谓的利率前瞻性指引，对经济学家而言就是＂情境条件。＂

＂我们应该就情境条件的指引进行沟通，因为我们对这个的了解程度远高于时间条件的指引，＂戴尔指出。(完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
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