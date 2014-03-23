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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 07:20 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超60万股

路透东京3月24日 - 以下为日本股市周一开市前，六家外资券商的下单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 买单          18.5
 卖单          17.9
 -----------------
 净买单         0.6
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