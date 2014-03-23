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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 07:46 BJT

《全球汇市》美元升势需要新动能，关注中国数据

从经济数据令人失望到中国国内首支债券违约及人民币波幅扩大，有众多消息供看空中国的投资者考虑。

因此，投资者将密切关注0145GMT公布的中国制造业调查数据。2月制造业活动再次萎缩，增强对中国经济增长减速的担忧。

上周，人民币兑美元创纪录最大单周跌幅并触及13个月低位，不过迹象显示人民币可能正在寻获底部。

虽然是中国人民银行主导了此次跌势，以将热钱震出市场，但仍有人担心此举可能造成了意外后果。

中国高层官员周末重申，中国将推进利率市场化和人民币汇率市场化进程。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3794 1.3791 +0.02 +0.36 1.3745

美元/日圆 102.22 102.23 -0.01 -2.92 105.30

欧元/日圆 141.03 140.99 +0.03 -2.56 144.73

美元/瑞郎 0.8822 0.8830 -0.09 -1.19 0.8928

英镑/美元 1.6486 1.6484 +0.01 -0.42 1.6556

美元/加元 1.1224 1.1219 +0.04 +5.69 1.0620

澳元/美元 0.9089 0.9079 +0.11 +1.97 0.8913

新西兰元/美元 0.8535 0.8532 +0.04 +4.01 0.8206

澳元/日圆 92.930 92.810 +0.13 -0.98 93.850

新西兰元/日圆 87.260 87.220 +0.05 +0.98 86.410

英镑/日圆 168.55 168.52 +0.02 -3.32 174.33

澳元/新西兰元 1.0642 1.0631 +0.10 -1.90 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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