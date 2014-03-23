《全球汇市》美元升势需要新动能，关注中国数据

从经济数据令人失望到中国国内首支债券违约及人民币波幅扩大，有众多消息供看空中国的投资者考虑。

因此，投资者将密切关注0145GMT公布的中国制造业调查数据。2月制造业活动再次萎缩，增强对中国经济增长减速的担忧。

上周，人民币兑美元创纪录最大单周跌幅并触及13个月低位，不过迹象显示人民币可能正在寻获底部。

虽然是中国人民银行主导了此次跌势，以将热钱震出市场，但仍有人担心此举可能造成了意外后果。