《全球汇市》美元升势需要新动能，关注中国数据

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
从经济数据令人失望到中国国内首支债券违约及人民币波幅扩大，有众多消息供看空中国的投资者考虑。
因此，投资者将密切关注0145GMT公布的中国制造业调查数据。2月制造业活动再次萎缩，增强对中国经济增长减速的担忧。
上周，人民币兑美元创纪录最大单周跌幅并触及13个月低位，不过迹象显示人民币可能正在寻获底部。
虽然是中国人民银行主导了此次跌势，以将热钱震出市场，但仍有人担心此举可能造成了意外后果。
中国高层官员周末重申，中国将推进利率市场化和人民币汇率市场化进程。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3794 1.3791 +0.02 +0.36 1.3745
美元/日圆 102.22 102.23 -0.01 -2.92 105.30
欧元/日圆 141.03 140.99 +0.03 -2.56 144.73
美元/瑞郎 0.8822 0.8830 -0.09 -1.19 0.8928
英镑/美元 1.6486 1.6484 +0.01 -0.42 1.6556
美元/加元 1.1224 1.1219 +0.04 +5.69 1.0620
澳元/美元 0.9089 0.9079 +0.11 +1.97 0.8913
新西兰元/美元 0.8535 0.8532 +0.04 +4.01 0.8206
澳元/日圆 92.930 92.810 +0.13 -0.98 93.850
新西兰元/日圆 87.260 87.220 +0.05 +0.98 86.410
英镑/日圆 168.55 168.52 +0.02 -3.32 174.33
澳元/新西兰元 1.0642 1.0631 +0.10 -1.90 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/许娜/王翔琼/李爽 审校 张涛/王兴亚)
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