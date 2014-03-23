《中国报摘》--中国证券报3月24日

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开节能减排及应对气候变化工作会议，他指出尽管经济存在下行压力、稳增长面临挑战，仍要坚定不移地推进节能减排。
* 其他:
--上海证券交易所总经理黄红元周末表示，战略产业新兴板块除了要特别提示风险、关注投资者适当性外，还有包容性强等特点，在上市条件、交易机制、监管制度等方面做出与现行板块的差异化安排。
--记者获悉，京津冀协同发展相关自贸区规划有望近期出台。目前关于京津冀自贸区规划有两种思路，一种是京津冀自贸区方案吸收合并天津自贸区与河北自贸区方案，另一种是天津自贸区与河北自贸区方案同时获批。
--国土资源部副部长胡存智上周六表示，确保在6月起草完成不动产统一登记条例并上报国务院，年内出台实施。
--中国人民银行官方微博周五晚发布消息称，2013年12月至2014年1月，全国发生多起不法分子利用预授权交易进行套现的风险事件。经核实，部分收单机构存在未落实特约商户实名制、交易监测不到位、风险事件处置不力等问题。
--中国人民银行副行长潘功胜周末表示，刚性兑付使市场不能进行有效的风险区分和确定合理的风险溢价，错误地抬高了无风险收益率的水平，导致风险累积。让一些违约事件顺应市场的力量而自然发生，有利于强化市场纪律的约束，端正产品发行者和投资者的行为，有利于财富管理市场的健康发展。
--针对工农中建“四大行”相继下调对支付宝快捷支付额度，3月23日，阿里巴巴集团董事局主席马云称：“四大天王封杀，支付宝虽败犹荣。但决定市场胜负的不应该是垄断和权力，而是用户！”。
--中国石化 公布年报。公司2013年实现营业收入28,803.11亿元，同比增长3.4%，实现归属于上市公司股东的净利润671.79亿元, 同比增长5.8%；基本每股收益0.579元。公司拟每股派0.15元（含税）。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 徐永; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。