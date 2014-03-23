《中国报摘》--中国证券报3月24日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开节能减排及应对气候变化工作会议，他指出尽管经济存在下行压力、稳增长面临挑战，仍要坚定不移地推进节能减排。

* 其他:

--上海证券交易所总经理黄红元周末表示，战略产业新兴板块除了要特别提示风险、关注投资者适当性外，还有包容性强等特点，在上市条件、交易机制、监管制度等方面做出与现行板块的差异化安排。

--记者获悉，京津冀协同发展相关自贸区规划有望近期出台。目前关于京津冀自贸区规划有两种思路，一种是京津冀自贸区方案吸收合并天津自贸区与河北自贸区方案，另一种是天津自贸区与河北自贸区方案同时获批。

--国土资源部副部长胡存智上周六表示，确保在6月起草完成不动产统一登记条例并上报国务院，年内出台实施。

--中国人民银行官方微博周五晚发布消息称，2013年12月至2014年1月，全国发生多起不法分子利用预授权交易进行套现的风险事件。经核实，部分收单机构存在未落实特约商户实名制、交易监测不到位、风险事件处置不力等问题。

--中国人民银行副行长潘功胜周末表示，刚性兑付使市场不能进行有效的风险区分和确定合理的风险溢价，错误地抬高了无风险收益率的水平，导致风险累积。让一些违约事件顺应市场的力量而自然发生，有利于强化市场纪律的约束，端正产品发行者和投资者的行为，有利于财富管理市场的健康发展。

--针对工农中建“四大行”相继下调对支付宝快捷支付额度，3月23日，阿里巴巴集团董事局主席马云称：“四大天王封杀，支付宝虽败犹荣。但决定市场胜负的不应该是垄断和权力，而是用户！”。