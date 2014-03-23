两岸经贸：台湾反服贸群众运动进占行政院遭驱离，府院严防事态扩大

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透台北3月24日 - 台湾反黑箱服贸学潮走调。周日晚间逾千名学生与民众进占行政院，警察展开数波强制驱离行动，最后以镇暴水车喷水驱赶，于本地时间周一早上将群众驱离行政院。
冲突过程造成多位民众与警察受伤。中央社引述警政署长王卓钧说法称，〞暴民〞闯入行政院完全是违法行为。行政院也发布新闻稿表示，院长江宜桦对群众运动失控感到痛心，严厉谴责各项非法及暴力行为。
江宜桦并在新闻稿中称，针对有心人士酝酿发动罢工、罢课等，呼吁各界应保持冷静、理性，维持如常作息运作，千万不要因为立法院抗争群众及有心人士的挑拨，而造成社会秩序的不安。
苹果日报则报导，总统马英九将于今日上午8:45，邀集副总统吴敦义、江宜桦与各部会相关官员在总统府召集紧急会议，研商如何解决目前的政治僵局。
马英九周日上午召开国际记者会称，学生希望服贸协议逐条审查、逐条表决，执政党团已经决议一致支持。在此呼吁学生早日撤出立法院议场，让立法院恢复正常运作。也期盼立法院院长与朝野党团，能够尽速让服贸协议回归正常议事程序，作最妥适的处理。
马英九表示，两岸服务贸易协议还在立法院审议阶段，程序还没走完，外界有任何意见，都还有充分表达空间。但学生因为不满国会审查程序，就以违反法律方式占领立法院议场，使国会运作全面瘫痪五天，对立法、行政等五院的运作造成严重影响。
〞难道这就是我们要的民主吗？一定要用这样的方式来牺牲法治吗？〞他说。
行政院长江宜桦则指是因为反对党杯葛，才让服贸协议无法审查。他周六在探视学生后称，执政党一贯主张服贸协议可逐条讨论、审查及表决的立场，他希望服贸协议能在立法院进行充分沟通，但遗憾的是反对党利用议事杯葛方式，使得逐条讨论一直无法进行，因此执政党的轮值召委，才在很短的时间内做出送出委员会的决定。
对于政府的回应，学生总指挥林飞帆说，是政府违法在先，才会有学生占领国会行动。他们会继续抗争到底。
两岸服务贸易协议已于2013年6月21日签署，协议在去年9月会期开始送进立法院，但因应在野党举行公听会的要求，实质审查直到前两周才在内政委员会展开，但在野党与执政党互相以议事程序杯葛，导致未能有具体进展。
国民党立法院内政委员会召集委员张庆忠在上周一傍晚表示，延宕已久的海峡两岸服务贸易协议因交付委员会审查已超过三个月，按立法院职权行使法的规定，视为已经审查，将送立法院院会存查。
此举引发学生及抗议人士不满，在周二晚间冲入立法院占据议场直至现在。
由于服贸协议的审查造成立法院议事停摆及社会对立，也引发台湾金融市场的动荡。台股 上周周线收低约1.27%，台币 收低约0.88%，台债市场主要公债殖利率也弹高。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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