欧美贸易：美国贸易代表称乌克兰危机为欧美贸易谈判注入新的动力

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
**重新思考与俄罗斯的关系**
欧盟领袖周四及周五在布鲁塞尔举行峰会，重新思考与俄罗斯的关系，加速寻求降低对该国石油及天然气的倚赖，而美国即可在其中扮演要角。
弗罗曼则列出企业如何将美国液化天然气(LNG)外销至欧洲的方法。
依照美国法律，能源部必须对出口企业派发许可证，但在自由贸易协定(FTA)下，取得许可证的容易度更高。
“很显然，假设T-TIP签署后，与欧盟就具备FTA的关系了，”他说。
对美国LNG而言，目前亚洲是个更有利可图的外销市场，但弗罗曼表示，这也要由欧洲企业来决定LNG销往何处，而LNG的出口并非视T-TIP而定。
“即便是现在，也已经派发了四或五张许可证，允许LNG出口至非FTA国家。有数家欧洲企业已签订合约，”他指的是法国石油公司道达尔(Total) 及法国燃气苏伊士集团(GDF Suez) 。
欧盟两大官员--欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)及欧盟执委会主席巴罗索，周三在布鲁塞尔与美国总统奥巴马会谈时，预料将就能源问题进行施压。
欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)表示，欧洲降低对俄罗斯能源的依赖，亦符合美国的利益。“这就是我为何认为T-TIP在能源环节应该更具野心，”他指的是欧盟要求在美国承诺天然气出口上制订明确的架构。
除此之外，其他棘手的讨论议题包括如何开放彼此的市场，排除企业及关税壁垒等。(完) (编译 李爽/龚芳; 审校 郑茵/王翔琼/王冠中)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。