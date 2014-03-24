欧美贸易：美国贸易代表称乌克兰危机为欧美贸易谈判注入新的动力

**重新思考与俄罗斯的关系**

欧盟领袖周四及周五在布鲁塞尔举行峰会，重新思考与俄罗斯的关系，加速寻求降低对该国石油及天然气的倚赖，而美国即可在其中扮演要角。

弗罗曼则列出企业如何将美国液化天然气(LNG)外销至欧洲的方法。

依照美国法律，能源部必须对出口企业派发许可证，但在自由贸易协定(FTA)下，取得许可证的容易度更高。

“很显然，假设T-TIP签署后，与欧盟就具备FTA的关系了，”他说。

对美国LNG而言，目前亚洲是个更有利可图的外销市场，但弗罗曼表示，这也要由欧洲企业来决定LNG销往何处，而LNG的出口并非视T-TIP而定。

“即便是现在，也已经派发了四或五张许可证，允许LNG出口至非FTA国家。有数家欧洲企业已签订合约，”他指的是法国石油公司道达尔(Total) 及法国燃气苏伊士集团(GDF Suez) 。

欧盟两大官员--欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)及欧盟执委会主席巴罗索，周三在布鲁塞尔与美国总统奥巴马会谈时，预料将就能源问题进行施压。

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)表示，欧洲降低对俄罗斯能源的依赖，亦符合美国的利益。“这就是我为何认为T-TIP在能源环节应该更具野心，”他指的是欧盟要求在美国承诺天然气出口上制订明确的架构。