香港个股：腾讯以1.8亿美元收购乐居15%股份，后者IPO时可追加认购

路透上海3月24日 - 中国互联网巨头--腾讯控股 扩展其O2O(线上线下)生态圈的并购再现一例，以1.8亿美元向易居 购买其旗下乐居控股全面摊薄后15%的股份；腾讯并可在乐居未来首次公开募股(IPO)时享有认购额外股份的权利，以保持其持有全面摊薄后15%的乐居股份不变。

乐居是易居旗下从事房地产互联网业务的全资子公司。据腾讯公司新闻稿，该项交易预期将于本月底完成。华兴资本和瑞士信贷 在此次交易中担任易居的财务顾问。

腾讯总裁刘炽平表示，“我们的战略合作将为微信用户提供乐居丰富的房产信息，通过微信公众帐号加强乐居和微信用户的联系，并同时为乐居用户提供微信支付解决方案。我们期待与我们的合作伙伴共同搭建一个繁荣的互联网生态体系。”

3月中旬，易居刚宣布，乐居控股将分拆上市，已向美国证监会递交招股书；当时乐居还与腾讯签署了战略合作协议，共同开发房地产移动电商软件和工具等。

此前腾讯已战略入股国内本地生活服务网站大众点评网和最大自营电商平台京东等多个不同业态网站。