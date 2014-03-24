中加贸易：中国恢复进口加拿大菜籽粕，为约一年来首见

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透温尼伯3月21日 - Richardson International公司人士周五表示，中国已同意恢复从该公司进口加拿大菜籽粕，此为约一年来首见。
该公司亚太区助理副总裁Adrian Man表示，中国政府数周前同意恢复从Richardson进口菜籽粕和菜籽粕颗粒。
Man表示，中国在2013年开始新的登记程序，需要一一审批每家希望出口菜籽粕和菜籽粕颗粒的加拿大公司。其并称，他认为迄今只有Richardson获批。
加拿大其他生产菜籽粕的公司还有 Bunge Ltd 、Archer Daniels Midland Co 、Cargill 、Viterra 和Louis Dreyfus Corp 。
目前尚无法立即取得ADM和Viterra置评。其他公司也无法联系到。
根据加拿大菜籽协会，中国在2012年进口30.3万吨的加拿大菜籽粕。美国是进口加拿大菜籽粕最多的国家。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。