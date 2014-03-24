中加贸易：中国恢复进口加拿大菜籽粕，为约一年来首见

路透温尼伯3月21日 - Richardson International公司人士周五表示，中国已同意恢复从该公司进口加拿大菜籽粕，此为约一年来首见。

该公司亚太区助理副总裁Adrian Man表示，中国政府数周前同意恢复从Richardson进口菜籽粕和菜籽粕颗粒。

Man表示，中国在2013年开始新的登记程序，需要一一审批每家希望出口菜籽粕和菜籽粕颗粒的加拿大公司。其并称，他认为迄今只有Richardson获批。

加拿大其他生产菜籽粕的公司还有 Bunge Ltd 、Archer Daniels Midland Co 、Cargill 、Viterra 和Louis Dreyfus Corp 。

目前尚无法立即取得ADM和Viterra置评。其他公司也无法联系到。