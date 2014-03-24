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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 08:08 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月24日-3月31日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期  时间  国家   规模  发行细节
 3/24  1350  法国         国库券(BTF)
 3/25        美国         两年期公债
 3/25        日本         提高流动性标售
 3/26        美国         两年期浮动利率债券
 3/26        美国         五年期公债
 3/26        意大         零息／BTP债券
             利           
 3/26        日本         三个月期贴现国库券
 3/27        意大         国库券
             利           
 3/27        美国         七年期债券
 3/27        英国         2052年到期的指数关联债券
 3/27        日本         两年期政府公债
 3/28        意大         中长期债券
             利           
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校　戴素萍)
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