中国证券：上交所战略新兴产业板上市条件将引入多套财务指标组合

路透上海3月24日 - 中国上海证券交易所总经理黄红元周日表示，上交所战略新兴产业板具备“产业聚集”、“定位明确”和“包容性强”的特点，但要特别提示风险、关注投资者适当性，上市条件与现行板块有差异化的安排。

上海证券报周一报导援引他在“第四届北外滩财富与文化论坛”上指出，目前设立独立板块支持新兴产业发展已成海外主流，上交所新兴产业板在上市条件、交易机制、监管制度等方面作出与现行板块有差异化安排，可引入符合国际惯例的多套财务指标组合。

“对此，上交所正研究推出战略新兴产业板这一为新兴产业‘量身定做’的市场板块。”他说。

黄红元认为，目前蓝筹股已不再局限于传统工业化时代的大型制造业、金融业与资源类企业，以互联网等为代表的战略性新兴产业，正成为新一代蓝筹股。

他同时表示，中国资本市场目前的体系架构和制度设计更多的考虑传统产业的特点，对新兴产业的包容性不强，支持发展战略性新兴产业的功能定位不够突出。