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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 08:15 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月24日-3月31日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月24日(一)

香港--第17届瑞士信贷亚洲投资年会(至3月28日)。发言者包括新西兰财长英格利希、澳洲央行总裁史蒂文斯、前日本央行总裁白川方明、新西兰央行副总裁Grant Spencer。

尼日利亚拉各斯--经济学人尼日利亚投资高峰论坛(截止3月25日)。尼日利亚财长伊维拉做主题发言。

新加坡--路透举办的2014年东南亚国家联盟(ASEAN)峰会(至3月28日)。菲律宾财长Ceasar Purisima将出席。

喀麦隆雅温得--中非国家银行召开货币政策委员会会议。

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。

3月25日(二)

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡召开外国媒体记者会(0300)。

比勒陀利亚--南非央行开始召开为期三天的货币政策委员会会议(至3月27日)。

3月26日(三)

暂无重要经济事件。

3月27日(四)

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。

布拉格--捷克央行举行货币政策会议。

3月28日(五)

香港--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在瑞士信贷亚洲投资年会上，就当前经济形势和货币政策发表演说(0130)。

3月31日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校　戴素萍)
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