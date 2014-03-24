《新兴市场重要经济事件预告》--3月24日-3月31日

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月24日(一)
香港--第17届瑞士信贷亚洲投资年会(至3月28日)。发言者包括新西兰财长英格利希、澳洲央行总裁史蒂文斯、前日本央行总裁白川方明、新西兰央行副总裁Grant Spencer。
尼日利亚拉各斯--经济学人尼日利亚投资高峰论坛(截止3月25日)。尼日利亚财长伊维拉做主题发言。
新加坡--路透举办的2014年东南亚国家联盟(ASEAN)峰会(至3月28日)。菲律宾财长Ceasar Purisima将出席。
喀麦隆雅温得--中非国家银行召开货币政策委员会会议。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。
3月25日(二)
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡召开外国媒体记者会(0300)。
比勒陀利亚--南非央行开始召开为期三天的货币政策委员会会议(至3月27日)。
3月26日(三)
暂无重要经济事件。
3月27日(四)
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
布拉格--捷克央行举行货币政策会议。
3月28日(五)
香港--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在瑞士信贷亚洲投资年会上，就当前经济形势和货币政策发表演说(0130)。
3月31日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。