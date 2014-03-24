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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 08:15 BJT

《汇市简讯》美元/坡元盘旋在1.2730上方，关注人民币和乌克兰局势

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* 美元/新加坡坡元盘旋在1.2730上方，1.2700为前低点

* 1.2800下方卖盘以及美元/离岸人民币回落，施压美元/坡元

* 关注焦点仍在人民币/离岸人民币，中国日内将公布PMI数据

* 乌克兰紧张局势可能支撑美元

* 美元/坡元隔夜交投区间为1.2735-1.2758，纽约盘收在1.2742。 (完)

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