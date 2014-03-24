《全球重要经济事件一览表》--3月24日-3月31日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月24日(一)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦在美联储“社区发展金融众筹”大会上致欢迎词(1300)。

香港--瑞士信贷第17届年度亚洲投资会议(至3月28日)，发言人包括新西兰财长英格利希、澳洲央行总裁史蒂文斯、前日本央行总裁白川方明和新西兰央行副总裁Grant Spencer。

多伦多--加拿大央行副总裁连恩将在当地约克大学发表讲话。

日本北九州--日本央行副总裁岩田规久男将在当地的一研讨会上发言(0500)。

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁将主持在该市召开的货币政策与全球经济会议(0900)。

3月25日(二)

巴黎--欧洲央行总裁德拉吉在巴黎政治大学发表演讲(1600)。

伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁Jozef Makuch举行新闻发布会，公布斯洛伐克季度宏观经济的最新预估(1200)。

亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景发表讲话(2000)。

纽约--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在纽约大学货币市场从业人员协会上讲话(2300)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在国际金融监管中心会议上致开幕词(2230)。

3月26日(三)

悉尼--澳洲央行公布金融稳定评估报告(0030)。

3月27日(四)

苏黎世--瑞士央行官员Fritz Zurbrugg及Dewet Moser在苏黎世货币市场活动发表演讲。

伦敦--欧洲央行管理委员会成员诺亚在英国商业经济学家协会发表演说(1800)。

赫尔辛基--芬兰财政部长乌尔皮莱宁和经济部长Jan Vapaavuori在新闻发布会就欧盟的银行业联盟讲话(0930)。

奥斯陆--挪威央行举行利率会议。

3月28日(五)

香港--芝加哥联储总裁埃文斯在瑞士信贷亚洲投资会议上就当前经济形势和货币政策发表讲话(0130)。

3月30日(日)

芝加哥--2014年全国机构间社区再投资大会(National Interagency Community Reinvestment Conference)(至4月2日)。发言人包括：美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦、联邦存款保险公司(FDIC)董事长格伦伯格(Martin Gruenberg)和美国通货监理官Thomas Curry。

3月31日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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