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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 08:25 BJT

《中国重要政经日程》--3月24日

============================今日重要政经日程=======================

3/24（一）

--第八届中国私募基金高峰论坛在深圳举办（至26日）。

============================近期重要政经日程========================

3/25（二）

--2014狮山论坛在广东省佛山市南海区举办，主题为“新型城镇化模式探索”。

3/26（三）

--金麟2014量化投资与对冲基金年会在北京中国人民大学举行。

3/26（三）

--2014福布斯中国潜力企业投资论坛在上海举行。

3/29（六）

--发展中国论坛2014年年会在北京举行。

4/11（五）

--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。

4/13（日）

*--第五届中美商业领袖圆桌会议4月13日至16日在纽约举行。

5/14（三）

*--科博会2014中国金融论坛14日至15日在北京举行。

5/15（四）

--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。

6月19日（四）

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 沈燕)
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