《中国重要政经日程》--3月24日

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
============================今日重要政经日程=======================
3/24（一）
--第八届中国私募基金高峰论坛在深圳举办（至26日）。
============================近期重要政经日程========================
3/25（二）
--2014狮山论坛在广东省佛山市南海区举办，主题为“新型城镇化模式探索”。
3/26（三）
--金麟2014量化投资与对冲基金年会在北京中国人民大学举行。
3/26（三）
--2014福布斯中国潜力企业投资论坛在上海举行。
3/29（六）
--发展中国论坛2014年年会在北京举行。
4/11（五）
--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。
4/13（日）
*--第五届中美商业领袖圆桌会议4月13日至16日在纽约举行。
5/14（三）
*--科博会2014中国金融论坛14日至15日在北京举行。
5/15（四）
--2014上市公司企业治理论坛在深圳举行。
6月19日（四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 沈燕)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。